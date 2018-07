Frankfurt/Main (AFP) Die Vereinigung Cockpit hat im Arbeitskampf mit der Lufthansa die Gangart deutlich verschärft. Passagiere müssen sich am Dienstag nun auch auf Langstrecken auf Streiks einstellen, wie die Gewerkschaft am Montag mitteilte. Der Ausstand auf Kurz- und Mittelstrecken begann bereits am Montag um 13 Uhr.

