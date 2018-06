Düsseldorf (AFP) Die schwächelnde Wirtschaft wirkt sich bislang offenbar nicht auf die Steuereinnahmen aus. Wie das "Handelsblatt" in seiner Montagsausgabe unter Berufung auf Zahlen des Finanzministeriums berichtet, nahmen Bund und Länder im September 4,7 Prozent mehr Steuern ein als im Vorjahresmonat. Das Plus lag damit über den Zuwachsraten im bisherigen Jahresverlauf: In den ersten drei Quartalen lag es demnach bei drei Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

