Bielefeld (AFP) Im Prozess um das Gewaltverbrechen an dem fünfjährigen Dano aus Herford hat die Staatsanwaltschaft lebenslange Haft für den 43-jährigen Angeklagten gefordert. Die Anklage plädierte am Montag auf Mord aus niedrigen Beweggründen, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Dagegen wertete die Verteidigung die Tat lediglich als Körperverletzung mit Todesfolge und beantragte eine "angemessene Freiheitsstrafe". Das Urteil wird am Mittwoch erwartet.

