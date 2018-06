Erfurt (AFP) Der Spitze der Thüringer SPD ist am Montag in Erfurt zusammengekommen, um über eine Koalitionsempfehlung zu beraten. Rund fünf nach der Landtagswahl fällt damit eine erste Vorentscheidung darüber, ob es in Thüringen zu einer schwarz-roten Koalition oder einem rot-rot-grünen Bündnis mit einem linken Ministerpräsidenten kommt. Die Empfehlung des SPD-Landesvorstands muss noch durch eine Mitgliederbefragung bestätigt werden. Ein Ergebnis soll Anfang November vorliegen.

