Münster (AFP) Jeder vierte Deutsche glaubt einer Umfrage zufolge an ein Leben im Luxus am ehesten durch einen Lotteriegewinn. In Ostdeutschland sieht sogar jeder Dritte im Knacken des Jackpots den einfachsten Weg ins Luxusleben, wie die am Montag veröffentlichte Umfrage im Auftrag von Westlotto ergab. Dagegen setzen die Norddeutschen im Streben nach Luxus häufiger auf beruflichen Erfolg: 38 Prozent der Norddeutschen glauben, dass harte Arbeit ihnen den Weg in ein Luxusleben eröffnen kann. Im Osten stimmen dem nur 25 Prozent zu.

