Karlsruhe (dpa) - Die Bundesanwaltschaft hat Haftbefehl gegen zwei weitere mutmaßliche Unterstützer islamistischer Terrororganisationen in Deutschland erwirkt. Der 40-jährige Deutsch-Marokkaner und der 31-jährige Libanese sollen demnach Ausrüstung und Geld für die Milizen Islamischer Staat und Ahrar al-Scham in Syrien organisiert haben. Sie waren Samstag in Bonn und Aachen bei Durchsuchungen festgenommen worden. Der Deutsch-Marokkaner habe nach Syrien ausreisen wollen, teilte die Behörde mit.

