Paris (AFP) Nach neuer Kritik vom linken Sozialistenflügel hat Frankreichs Staatschef François Hollande ein Festhalten an seinem Reformkurs bekräftigt. "Die Reformen werden mit einem noch beschleunigten Rhythmus fortgesetzt", sagte Hollande am Sonntagabend bei einem Treffen mit Unternehmenschefs in Paris. "Frankreich braucht Reformen", betonte der Sozialist. "Es geht nicht darum, um der Reformen willen zu reformieren, sondern um mehr Wohlstand, mehr wirtschaftliche Aktivität, mehr Beschäftigung zu schaffen und mehr Investoren und Unternehmen anzuziehen."

