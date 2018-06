Paris (AFP) Frankreichs Staatschef François Hollande hat die Zerstörung des umstrittenen Tannenbaum-Kunstwerks des US-Künstlers Paul McCarthy in Paris kritisiert. "Frankreich wird immer den Künstlern zur Seite stehen, so wie ich an der Seite von Paul McCarthy stehe", sagte Hollande am Montag in Paris. Frankreich dürfe nicht der "Ignoranz und Intoleranz" nachgeben, sagte der Präsident am Rande der Einweihung des Pariser Kunstmuseums Stiftung Louis Vuitton.

