Hamburg (SID) - Mit den beiden prominenten Rückkehrern Steffen Weinhold (THW Kiel) und Carsten Lichtlein (VfL Gummersbach) starten die deutschen Handballer in die EM-Qualifikation. Beide Leistungsträger wurden von Bundestrainer Dagur Sigurdsson für die wichtigen Spiele gegen Finnland am 29. Oktober (20.15 Uhr/Gummersbach) und gegen Österreich am 2. November (18.00 Uhr/Wien) nominiert.

Rückraumspieler Weinhold kehrt nach einer Verletzungspause (Finger ausgekugelt) zurück, Torhüter Lichtlein hatte in den Testspielen gegen die Schweiz zuletzt eine Pause eingelegt. Zudem wird Steffen Fäth von der HSG Wetzlar nach einem doppelten Bänderriss im Fuß wieder dabei sein.

"Wir treffen zum Auftakt der EURO-Qualifikation auf zwei gute Gegner", sagte Sigurdsson: "Finnland hat zuletzt gegen Rumänien und Litauen beachtliche Ergebnisse erzielt. Wir hoffen auf die Unterstützung des Publikums in Gummersbach, um mit einem guten Spiel zu starten." Über Österreich wolle er erst nach dem ersten Spiel sprechen. "Unsere volle Konzentration gilt Finnland", sagte Sigurdsson, der in Timm Schneider (TBV Lemgo) auch einen Neuling ins Aufgebot der A-Mannschaft berief.

Nach längeren Abwesenheiten kehren zudem Mittelmann Martin Strobel (HBW Balingen-Weilstetten) und Kreisläufer Jacob Heinl (SG Flensburg-Handewitt) zurück. Spielmacher Tim Kneule (Frisch Auf Göppingen) kämpft nach wie vor mit Schulterproblemen und steht nicht im 17-köpfigen DHB-Aufgebot, Kreisläufer Felix Danner (MT Melsungen) musste aus privaten Gründen passen. Auf Rechtsaußen nimmt Tobias Reichmann (Kielce) den Platz von Johannes Sellin (Melsungen) ein.

Sellin bleibt wie Kneule im erweiterten 28er-Kader, der an den europäischen Verband EHF gemeldet wird. Nur aus diesem Kreis kann für die ersten beiden Spieltage der EURO-Qualifikation nachnominiert werden.

Die Qualifikation für die EURO 2016 wird in drei Doppelrunden gespielt. Die deutsche Mannschaft muss sich mit Finnland, Österreich und Weltmeister Spanien (29./30. April und 2./3. Mai 2015) auseinandersetzen. Die Rückspiele gegen Finnland und Österreich finden am 10./11. und 13./14. Juni 2015 statt. Die ersten beiden Teams jeder der sieben Vierergruppen sowie der beste Gruppendritte qualifizieren sich für die EURO 2016 vom 17. bis 31. Januar in Polen. - Das Aufgebot der deutschen Handball-Nationalmannschaft für den Auftakt der EM-Qualifikation:

Tor: Silvio Heinevetter (Füchse Berlin), Carsten Lichtlein (VfL Gummersbach)

Linksaußen: Uwe Gensheimer (Rhein-Neckar Löwen), Michael Allendorf (MT Melsungen)

Rückraum links: Steffen Fäth (HSG Wetzlar), Timm Schneider (TBV Lemgo)

Rückraum Mitte: Paul Drux (Füchse Berlin), Martin Strobel (HBW Balingen-Weilstetten), Sven-Sören Christophersen (TSV Hannover-Burgdorf)

Rückraum rechts: Steffen Weinhold (THW Kiel), Michael Müller (MT Melsungen), Fabian Wiede (Füchse Berlin)

Rechtsaußen: Patrick Groetzki (Rhein-Neckar Löwen), Tobias Reichmann (KS Vive Tauron Kielce/POL)

Kreis: Patrick Wiencek (THW Kiel), Hendrik Pekeler (TBV Lemgo), Jacob Heinl (SG Flensburg-Handewitt)

Weitere Spieler im 28er-Kader:

Tor: Andreas Wolff (HSG Wetzlar)

Linksaußen: Yves Kunkel (GWD Minden)

Rückraum links: Finn Lemke (TBV Lemgo), Andreas Schröder (VfL Gummersbach), Philipp Müller (MT Melsungen)

Rückraum Mitte: Michael Kraus (Frisch Auf Göppingen), Tim Kneule (Frisch Auf Göppingen)

Rückraum rechts: Jens Schöngarth (TuS N-Lübbecke)

Rechtsaußen: Johannes Sellin (MT Melsungen)

Kreis: Manuel Späth (Frisch Auf Göppingen), Erik Schmidt (TSG Friesenheim)