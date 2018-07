Jakarta (AFP) Der bisherige Gouverneur von Jakarta, Joko Widodo, ist am Montag als neuer Präsident Indonesiens vereidigt worden. Bei einer feierlichen Zeremonie im Parlament legte Widodo den Amtseid ab. Zu den Teilnehmern der Zeremonie zählten auch ranghohe Vertreter aus dem Ausland, wie US-Außenminister John Kerry und der australische Premierminister Tony Abbott. Menschenmassen in der Hauptstadt Jakarta feierten die Vereidigung des neuen Präsidenten. Ungewöhnlicher Höhepunkt der Feiern ist am Abend ein Freiluftkonzert mit Rockgruppen für den 53-jährigen Heavy-Metal-Fan.

