Berlin (dpa) – Die Handelsplattform Ebay und der Bezahldienst PayPal wollen ein Jahr vor ihrer Trennung ihr Geschäft in Deutschland ausbauen. Ebay testet demnächst die Zustellung am selben Tag in Berlin. Dabei sollen bis 14.00 Uhr bestellte Einkäufe zwischen 20.00 und 22.00 Uhr geliefert werden, sagte Deutschlandchef Stephan Zoll. Das Pilotprojekt mit DHL soll im November starten und voraussichtlich bis Ende des Jahres laufen. PayPal setzt künftig verstärkt auf das Geschäft mit dem Kauf auf Rechnung im Internet und will bargeldlose Zahlungen in Gaststätten oder an Snack-Automaten abwickeln.

