Berlin (dpa) - Der IT-Verband Bitkom rechnet damit, dass bis zum Ende dieses Jahres 953 000 Menschen in Deutschland in der IT-Branche arbeiten werden. Das wären 1,1 Prozent mehr als Ende 2013, erklärte der Verband in Berlin. Nach Ansicht des Bitkom unterstreicht das die Bedeutung der IT-Branche in Deutschland. 2010 arbeiteten noch 865 600 Menschen in dem Bereich. Allerdings hat der Beschäftigungszuwachs im Vergleich zu den Vorjahren nachgelassen. Bitkom hatte für seine Prognose Zahlen der Bundesagentur für Arbeit, der Bundesnetzagentur sowie des Statistischen Bundesamtes ausgewertet.

