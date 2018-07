Sanaa (AFP) Bei einem Selbstmordanschlag sind am Montag im Jemen südlich der Hauptstadt Sanaa 15 Menschen getötet worden. Unter den Opfern waren nach Angaben von Augenzeugen auch Kinder, sieben weitere Menschen wurden verletzt. Der Attentäter brachte demnach sein mit Sprengstoff präpariertes Auto an einem Kontrollpunkt schiitischer Rebellen in der Stadt Rada zur Explosion.

