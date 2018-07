Bratislava (dpa) - Im Gasstreit zwischen Russland und der Ukraine hat Kanzlerin Angela Merkel die Führung in Kiew zu mehr Verantwortung bei der Lösung des Konflikts aufgefordert. Jeder müsse seinen Beitrag leisten, sagte Merkel nach einem Treffen mit dem slowakischen Regierungschef Robert Fico in Bratislava. Kiew dürfe nicht davon ausgehen, dass Brüssel die ukrainischen Gasschulden bei Russland übernehme, sagte Fico. Vertreter Kiews und Moskaus wollen morgen unter Vermittlung der EU-Kommission in Brüssel über den Gaskonflikt verhandeln.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.