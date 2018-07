Prag (SID) - Die tschechische Hochsprung-Olympiasiegerin Miloslava Rezkova ist nach langer Krankheit im Alter von 64 Jahren gestorben. Das teilte der tschechische Leichtathletik-Verband CAS am Montag mit. Rezkova gewann als 18-Jährige in Mexiko 1968 überraschend Gold für die damalige Tschechoslowakei. Mit 1,82 m verbesserte sie in Mexiko ihre persönliche Bestmarke um 16 Zentimeter.

1969 wurde sie in Athen Europameisterin mit 1,83 m. Rezkova beendete 1977 ihre aktive Karriere, blieb dem Hochsprungsport aber in anderen Funktionen erhalten.