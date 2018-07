London (dpa) - Hollywood-Star Brad Pitt (50) würde gern gut deutsch sprechen können. "Ich mag die Sprache. Ich finde sie sogar wunderschön und melodisch, wenn man sie nicht zu laut und hart ausspricht", sagte der Schauspieler der Münchner Tageszeitung "tz".

Er versuche schon lange, seine Deutsch-Kenntnisse zu verbessern. "Ich habe ein paar sehr gute Freunde in Deutschland. Außerdem bin ich ein Kunst-Fan, und es gibt viele tolle Künstler dort", begründete Pitt, zu dessen Lieblingsfilmen das Kriegsdrama "Das Boot" zählt. Ab 1. Januar 2015 ist er als amerikanischer Panzerkommandeur in dem Drama "Fury - Herz aus Stahl" zu sehen, das in den letzten Wochen des Zweiten Weltkrieges spielt.

Seine Hochzeit mit US-Schauspielerin Angelina Jolie war nach Einschätzung des 50-Jährigen längst überfällig. "Ich meine, wir haben sechs Kinder", sagte der US-Schauspieler der britischen BBC am Rande der Festival-Premiere von "Herz aus Stahl" in London. Über die Trauung sagte Pitt: "Ich war überrascht, wie sehr es mich bewegt hat. Es bedeutet schon ein Bekenntnis, es ist mehr als nur ein Stück Papier." Das Hollywood-Traumpaar mit dem Spitznamen "Brangelina" hatte sich Ende August heimlich in Frankreich das Jawort gegeben.