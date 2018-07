Acapulco (AFP) Wegen des Tropensturms "Trudy" sind in Mexiko mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Wie die Behörden am Sonntag mitteilten, kam es zu schweren Erdrutschen und Überschwemmungen in mehreren Städten im südlichen Bundesstaat Guerrero. Aus drei Ortschaften in den Bergen wurden demnach insgesamt 2000 Menschen in Sicherheit gebracht. Die Behörden forderten die Anwohner auf, nicht nach Hause zurückzukehren, solange die Warnung vor Erdrutschen bestehe.

