Frankfurt/Main (dpa) - DJ Sven Väth (49) ist ein großer Fan indischer Heilkunst. Jedes Jahr im Herbst geht er zur Ayurveda-Kur nach Traben-Trarbach an der Mosel.

"Mit verschiedenen Therapien wie Wärmebehandlungen, Massagen, Yoga, Meditation und einer ausgewogenen vegetarischen Ernährung soll der Körper entschlackt werden und so seine innere Balance wiederfinden", berichtet der Frankfurter der Nachrichtenagentur dpa.

Seine "ayurvedische Phase" dauere in jedem Jahr von Oktober bis Januar. In dieser Phase tanke er Kraft für die arbeitsintensiven Sommermonate. Pro Jahr spielt Väth, der am 26. Oktober 50 Jahre alt wird weltweit etwa 120 Gigs. "Für mich gilt heute mehr denn je: Musik ist meine Droge. Sonst würde ich meine berühmten Mammut-Sets von zwölf Stunden gar nicht schaffen."