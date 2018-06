Abuja (AFP) Nach dem Senegal hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) nun auch Nigeria für Ebola-frei erklärt. In den vergangenen 42 Tagen und damit nach zwei Inkubationsphasen sei kein neuer Fall mehr gemeldet worden, teilte der WHO-Vertreter Rui Gamaz Vaz am Montag in der nigerianischen Hauptstadt Abuja mit. Er sprach von einer "spektakulären Erfolgsgeschichte". Sie zeige "der Welt, dass sich Ebola in den Griff bekommen lässt". Erst am Freitag hatte die WHO für den Senegal Entwarnung gegeben.

