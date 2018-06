Karachi (AFP) Bei einem Überfall auf eine der angesehensten Wohlfahrtsorganisationen Pakistans haben Unbekannte 400.000 Dollar (313.000 Euro) in bar sowie fünf Kilogramm Gold erbeutet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren mindestens acht bewaffnete Männer an dem Überfall am Sonntag auf die Zentrale der Edhi-Stiftung im südpakistanischen Karachi beteiligt. Sie hätten mehrere weibliche Mitarbeiter vorübergehend als Geiseln festgehalten und zunächst versucht, den schwerkranken Gründer der Organisation, Abdul Sattar Edhi, mit vorgehaltener Waffe zur Herausgabe der Tresorschlüssel zu zwingen. Da der 86-Jährige nicht im Besitz der Schlüssel war, hätten sie schließlich den Tresor gewaltsam aufgebrochen.

