Erfurt (dpa) - Die SPD-Führung in Thüringen will einen Regierungswechsel zu Rot-Rot-Grün. Der Landesvorstand gab in Erfurt eine Koalitionsempfehlung für Linke und Grüne und damit gegen die CDU ab. Darüber muss nun die SPD-Basis in einer Mitgliederbefragung entscheiden.

