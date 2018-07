Den Haag (AFP) Das niederländische Militär hat Angaben aus Moskau dementiert, wonach es sich bei dem mysteriösen Unterwasserobjekt vor der Küste Stockholms um ein U-Boot aus den Niederlanden gehandelt haben soll. Das niederländische U-Boot sei weder in den Fall verwickelt, noch beteilige sich die Armee an den Suchmaßnahmen vor der schwedischen Küste, sagte eine Sprecherin des niederländischen Verteidigungsministeriums am Montag der Nachrichtenagentur AFP.

