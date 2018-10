Helsinki (AFP) Das Rätselraten um die "ausländische Unterwasseraktivität" vor der Küste Stockholms dauert an: Der schwedische Ministerpräsident Stefan Löfven sagte am Montag in der finnischen Hauptstadt Helsinki, zur Aufklärung sei eine "Geheimdienstoperation" im Gange. Das niederländische Verteidigungsministerium bestritt russische Angaben, wonach es in den Fall mit einem U-Boot verwickelt sei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.