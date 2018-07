Madrid (AFP) Mindestens 60 Menschen ist es am Montag gelungen, den Grenzzaun von Marokko in die spanische Exklave Melilla zu überwinden. Die Flüchtlinge aus afrikanischen Ländern südlich der Sahara seien in eine Polizeistation und in ein Aufnahmelager gebracht worden, teilten die Behörden der Präfektur mit. Demnach hatten sich am Morgen mehrere Gruppen dem dreifachen, sieben Meter hohen Zaun genähert, wobei etwa 150 Flüchtlinge von der marokkanischen Polizei abgefangen worden seien.

