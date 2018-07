Kansas City (SID) - Am Dienstagabend starten die San Francisco Giants bei den Kansas City Royals in die World Series, und das 110. Saisonfinale der nordamerikanischen Baseball-Profiliga MLB wirft seine Schatten mitunter auf skurrile Weise voraus - wie unter anderem das neuseeländische Pop-Sternchen Lorde feststellen musste.

"Nichts für ungut, Lorde, aber für die Dauer der World Series ist KFOG eine 'Royals'-freie Zone. Das wirst du sicher verstehen", schrieb der Radiosender KFOG aus San Francisco bei Facebook und strich den mit Platin dekorierten und vor allem in den USA ungemein populären Lorde-Hit "Royals" kurzerhand von seiner Playlist.

Die Kansas City Royals dürfte das nicht groß stören. Auf dem Weg in die World Series konnten weder die Oakland A's, die Los Angeles Angels noch die Baltimore Orioles dem Team von Manager Ned Yost eine Niederlage zufügen - MLB-Rekord. Nach 29 Jahren kehren die Royals in die Finalserie zurück, der zweite Titel nach 1985 soll her.

"Das wird extrem hart", sagte Yost über die best-of-seven-Serie: "Aber die Spieler wissen, was die Fans all die Jahre durchmachen mussten. Sie wissen, dass es etwas Besonderes ist."

In San Francisco verlässt man sich auf die starke Form seiner Superstars Pablo Sandoval, Hunter Pence und Star-Pitcher Madison Bumgarner. Manager Bruce Bochy übernahm das Team 2007 und führte es zu zwei Meisterschaften (2010 und 2012).

"Es ist aufregend. Entweder du gewinnst, oder du gehst nach Hause. Wir wollen dort einfach Spaß haben", sagte Sandoval, den die Fans des siebenmaligen Champions aufgrund seiner Statur liebevoll "Kung Fu Panda" nennen.

In Kansas City hat man übrigens die passende Antwort auf den Musik-Boykott aus San Francisco parat. "Mit uns spaßt man nicht", schrieb der Radiosender The Point: "Wir spielen 'Royals' jede Stunde - von morgen um 7.00 Uhr bis abends um 19.00 Uhr."