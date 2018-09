Johannesburg (AFP) Ein führender Politiker des in Südafrika regierenden Afrikanischen Nationalkongresses (ANC) ist bei einem Raubüberfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der Abgeordnete und ehemalige ANC-Sprecher Jackson Mthembu am Sonntag an einem Geldautomaten der Stadt Witbank unweit von Johannesburg überfallen. Der Täter habe von ihm verlangt, so viel Geld wie möglich zu ziehen. Während der Auseinandersetzung fiel demnach ein Schuss und traf Mthembu in die Wange. Der Angreifer konnte unerkannt flüchten.

