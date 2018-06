Ankara (AFP) Kurdische Peschmerga-Kämpfer aus dem Irak können nach Angaben der türkischen Regierung künftig über die Türkei aus zur Unterstützung der Kurdenkämpfer in die umkämpfte syrische Stadt Kobane einreisen. "Wir unterstützen die Peschmerga-Truppen beim Grenzübertritt nach Kobane", sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Montag vor Journalisten in Ankara. Die Türkei habe kein Interesse daran, dass Kobane an der Grenze zur Türkei in die Hand von Dschihadisten falle, betonte der Minister, ohne weitere Details zu der Ankündigung zu nennen.

