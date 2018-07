Tönning (dpa) - Für das Seehundsterben in der Nordsee sind Grippeviren verantwortlich. Dies ist das Ergebnis tierärztlicher Untersuchungen, die im schleswig-holsteinischen Tönning vorgestellt wurden. Ein großer Teil der seit Anfang Oktober gefundenen Seehunde an der Nordseeküste sei an Lungenentzündungen verendet, die durch Influenzaviren verursacht wurden. Im Wattenmeer leben derzeit etwa

40 000 Seehunde. Eine Impfung der Tiere oder eine ärztliche Behandlung schlossen die Experten aus.

