Luxemburg (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat im Kampf gegen die Ausbreitung des Ebola-Virus ein abgestimmtes Vorgehen Europas gefordert. Die Antwort der internationalen Gemeinschaft dürfe jetzt aber nicht "hektischer Aktionismus" sein, sondern ein "koordiniertes Vorgehen", sagte Steinmeier vor Beginn eines EU-Außenministertreffens am Montag in Luxemburg. Er sprach sich dafür aus, vorhandene Fähigkeiten zu bündeln, bei der Ausbildung von Helfern zusammenzuarbeiten und auch beim Rücktransport von ausländischem Hilfspersonal, das in Westafrika an dem Virus erkrankt.

