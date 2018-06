Washington (AFP) Nach 21 Tagen ohne Symptome sind die Angehörigen des verstorbenen Ebola-Patienten Thomas Eric Duncan im US-Bundesstaat Texas aus der Quarantäne entlassen worden. Duncans Verlobte, ihr 13-jähriger Sohn und zwei Neffen konnten am Montag wieder ein normales Leben führen. Nach Angaben der texanischen Behörden standen insgesamt 43 Menschen, die mit Duncan vor seiner Einlieferung ins Krankenhaus in Dallas möglicherweise in Kontakt geraten waren, nicht mehr unter Beobachtung. Fünf Menschen sollten zudem sehr bald als virenfrei eingestuft werden, berichteten US-Medien.

