Kabul (AFP) Bei einem neuen Anschlag in Kabul sind am Dienstag mindestens vier afghanische Soldaten getötet worden. Rund ein Dutzend Menschen, darunter Zivilisten, seien verletzt worden, als eine Bombe am Straßenrand detonierte, wie das Verteidigungsministerium mitteilte. Die Bombe sei mit einer Fernsteuerung gezündet worden, als ein Militärbus die Stelle im Westen der Hauptstadt passierte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.