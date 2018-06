Peking (AFP) Das chinesische Wirtschaftswachstum kühlt sich weiter ab. Im dritten Quartal legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 7,3 Prozent zu, wie die nationale Statistikbehörde am Dienstag mitteilte - das war das schwächste Wachstum in einem Quartal seit Anfang 2009. Im zweiten Quartal 2014 hatte die Behörde noch ein Plus von 7,5 Prozent errechnet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.