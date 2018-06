Hongkong (AFP) Im Streit mit der Demokratie-Bewegung in Hongkong hat Verwaltungschef Leung Chun Ying ein vages Kompromissangebot in Aussicht gestellt, das weit hinter den Forderungen der Demonstranten zurückbleibt. Zwar werde die chinesische Zentralregierung nicht auf die Prüfung seines potenziellen Nachfolgers verzichten, sagte Leung am Dienstag AFP und anderen Nachrichtenagenturen. Allerdings könne das mit der Vorauswahl der Kandidaten betraute Komitee möglicherweise "demokratischer" werden.

