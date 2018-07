Berlin (AFP) Die deutschen Ersatzkassen haben sich für bundesweit einheitliche Qualitäts- und Erreichbarkeitsstandards für Krankenhäuser ausgesprochen. Nötig sei eine "umfassende Reform der Krankenhausstrukturen in Deutschland", teilte der Verband der Ersatzkassen (vdek) am Dienstag in Berlin unter Verweis auf ein von ihm in Auftrag gegebenes Gutachten mit. Demnach sollten für Verhandlungen zwischen Krankenkassen und -häusern in den Bundesländern auf zentraler Ebene verbindliche Vorgaben vereinbart werden, etwa hinsichtlich des Einzugsbereichs.

