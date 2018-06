Berlin (AFP) Trotz seiner klaren Niederlage im SPD-internen Rennen um das Amt des Regierenden Bürgermeisters von Berlin will Jan Stöß Landesvorsitzender der Sozialdemokraten bleiben. In der SPD werde keine Diskussion um seine Person geführt, sagte Stöß am Dienstag dem RBB-Sender Radio eins zu indirekten Rücktrittsforderungen des Neuköllner Bürgermeisters Heinz Buschkowsky (SPD).

