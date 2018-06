Berlin (AFP) Wegen unzulässiger Niedriglöhne haben Leiharbeitsfirmen nur 71,7 Millionen Euro an Beiträgen in die Sozialkassen nachgezahlt, obwohl die Deutsche Rentenversicherung (DRV) bislang 221,5 Millionen Euro von ihnen eingefordert hat. Dies geht aus einer vorläufigen Bilanz hervor, die das Bundesarbeitsministerium in einer Antwort auf eine Anfrage der Grünen vorlegte, die AFP am Dienstag vorlag.

