Wolfsburg (SID) - Die Grizzly Adams Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) müssen für "längere Zeit" auf Stürmer Vincenz Mayer verzichten. Dies teilten die Niedersachsen am Dienstag mit. Der 24-Jährige hatte im Auswärtsspiel bei der Düsseldorfer EG am vergangenen Dienstag (3:2) eine Verletzung in der Schulter erlitten. Nach Angaben des Klubs muss Mayer in den kommenden Tagen operiert werden.

Als Ersatz für Mayer holten die Grizzly Adams Christian Neuert von den Eispiraten Crimmitschau zurück. Der 22-Jährige hatte im Vorfeld der Saison einen Vorvertrag mit einer Klausel in Wolfsburg unterschrieben und war daraufhin für Crimmitschau in der DEL2 aufgelaufen. Neuert könnte bereits am Mittwoch beim Auswärtsspiel beim Meister ERC Ingolstadt auflaufen.