Brüssel (AFP) Die Verhandlungen im Gasstreit zwischen Russland und der Ukraine haben laut der EU "wichtige Fortschritte" gebracht, die zu einer Einigung bei einem erneuten Treffen am Mittwoch kommender Woche führen könnten. Es gebe damit eine "gewisse Perspektive für Versorgungssicherheit im Winter für alle europäischen Bürger", sagte der EU-Energiekommissar Günther Oettinger am Dienstagabend nach einer Gesprächsrunde mit beiden Seiten in Brüssel. An dieser hatten seit dem Vormittag der ukrainische Energieminister Juri Prodan und sein russischer Kollege Alexander Nowak teilgenommen.

