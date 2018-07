Paris (AFP) Französische Forscher haben einen Ebola-Schnelltest entwickelt, mit dem das gefährliche Virus in nicht einmal einer Viertelstunde nachgewiesen werden soll. Das Instrument von der Größe eines Schwangerschafts-Teststäbchens erlaube bei Patienten mit Krankheitssymptomen eine Diagnose "in weniger als 15 Minuten", erklärte das französische Kommissariat für Atomenergie und Erneuerbare Energien (CEA), das auch medizinische Forschung betreibt, am Dienstag in Paris. Der Test könne ohne aufwendige Vorbereitung in den betroffenen Gebieten selbst eingesetzt werden, es reiche ein Tropfen Blut oder Urin des mutmaßlichen Patienten.

