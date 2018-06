Bremen (SID) - Kapitän Clemens Fritz (33) vom Fußball-Bundesligisten Werder Bremen hat seine Mannschaft vor dem "Endspiel" gegen den 1. FC Köln in die Pflicht genommen, um den Job von Trainer Robin Dutt zu sichern. "Gegen Köln müssen wir eine Reaktion zeigen und dem Publikum verdeutlichen, dass wir zu hundert Prozent Gas geben wollen", sagte Fritz mit Blick auf das Heimspiel am Freitag (20.30 Uhr/Sky): "Alle im Stadion müssen das sehen und spüren. Das sind wir allen schuldig."

Der ehemalige Nationalspieler bezeichnete die Situation der Bremer als "dramatisch". Die Mannschaft habe den Trainer im Spiel bei Bayern München (0:6) im Stich gelassen und "versagt". "Ich weiß aber, dass wir das mit ihm hinbekommen", sagte Fritz und stärkte dem angeschlagenen Dutt trotz des schlechtesten Saisonstarts der Bremer in ihrer Bundesliga-Geschichte den Rücken. Werder ist nach acht Spieltagen noch sieglos und steht auf Platz 18.

Trainer-Altmeister Huub Stevens (60) brachte sich am Dienstag unterdessen als möglicher Dutt-Nachfolger in Position. Rund fünf Monate nach seinem Engagement beim VfB Stuttgart und der anschließenden freiwilligen Pause sei er wieder offen für einen neuen Job. "Ich fühle mich wieder richtig wohl und bin bereit für Angebote", sagte Stevens der Bild-Zeitung: "Die Bundesliga wäre reizvoll."

Der Niederländer, der in der Bundesliga vor seiner Zeit in Stuttgart bereits bei Schalke 04, Hertha BSC, Köln und dem Hamburger SV auf der Trainerbank saß, beteuerte aber auch, dass es noch keinen Kontakt zu Werder gab. "Ich schätze Dutt, wünsche ihm, dass er die Kurve kriegt und die Klasse hält", sagte Stevens. Werder sei ein Traditionsverein, der "in die Bundesliga gehört".