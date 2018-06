Berlin (dpa) - Spektakulärer dritter Champions-League-Spieltag: Der FC Bayern München hat am Abend den höchsten Auswärtssieg seiner Europapokal-Geschichte gefeiert. Die Bayern gewannen beim AS Rom mit 7:1 und sind souveräner Tabellenführer ihrer Gruppe. Auch auf Schalke war es dramatisch. Königsblau gab einen 3:1-Vorsprung gegen Sporting Lissabon in Überzahl zunächst aus den Händen. In der 93. Minute aber verwandelte Choupo-Moting noch einen unberechtigten Handelfmeter zum glücklichen 4:3-Sieg für Schalke. Und es gab noch mehr spektakuläre Ergebnisse: Chelsea-Maribor 6:0 und Borissow-Donezk 0:7.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.