Köln (SID) - Die früheren Titelträger FC Barcelona und FC Chelsea nehmen nach ihren klaren Siegen am dritten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase Kurs auf das Achtelfinale. Barça mit Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen besiegte Ajax Amsterdam mit 3:1 (2:0). Lionel Messi zog mit seinem 69. Tor in der Bestenliste mit Cristiano Ronaldo auf Platz zwei gleich. Schalke-Gruppengegner Chelsea gewann ohne den verletzten Weltmeister André Schürrle gegen NK Maribor 6:0 (3:0).

Für vier Champions-League-Rekorde sorgte Schachtjor Donezk: Beim 7:0 (6:0) beim weißrussischen Titelträger Bate Borissow schoss der ukrainische Serienmeister die höchste Halbzeitführung in der Geschichte der Königsklasse heraus und stellte den höchsten Auswärtssieg ein. Luiz Adriano traf zwischen der 28. und 44. Minute vierfach - schneller hatte noch kein Spieler vier Tore erzielt. Mit seinem fünften Tor in der 81. Minute egalisierte der Brasilianer den Rekord von Messi (2012 fünf Tore beim 7:1 gegen Bayer Leverkusen).

Der englische Meister Manchester City droht dagegen zum dritten Mal in den vergangenen vier Jahren in der Gruppenphase auszuscheiden. Bei ZSKA Moskau kamen die Citizens in der Bayern-Gruppe vor einer Geisterkulisse trotz souveräner Pausenführung nicht über ein 2:2 (2:0) hinaus.

Der französische Meister Paris St. Germain gewann ohne den weiterhin verletzten Superstar Zlatan Ibrahimovic bei Zyperns Meister Apoel Nikosia durch ein spätes Tor von Edinson Cavani (87.) mit 1:0 (0:0). Der FC Porto rang Athletic Bilbao 2:1 (1:0) nieder.

Neymar (7.), Messi (24.) und Sandro Ramirez (90.+4) trafen im Camp Nou gegen ein lange harmloses Ajax, für das Anwar El Ghazi (89.) zwischenzeitlich verkürzte. Mit sechs Punkten sind die Katalanen Zweiter in der Gruppe F hinter Paris (7). Apoel und Ajax (je 2) liegen klar zurück.

Loic Remy (13.), Didier Drogba (23./Handelfmeter), John Terry (31.), Mitja Viler (54./Eigentor) und Eden Hazard (77./Foulelfmeter, 90.) erzielten die Tore für Chelsea, die mit sieben Punkten in der Schalker Gruppe G von der Spitze grüßen.

Schachtjor hatte in der ersten Hälfte einfaches Spiel in Borissow, das bereits zum Auftakt beim FC Porto 0:6 verloren hatte. Alex Teixeira (11.), Luiz Adriano (28./Foulelfmeter, 37., 39., 44., 81./Foulelfmeter) und Douglas (35.) schossen den Kantersieg heraus. Mit fünf Punkten liegt Donezk ebenso auf Kurs K.O.-Runde wie Porto (7), für das Ricardo Quaresma (75.) das Siegtor erzielte.

Sergio Agüero (29.) und James Milner (38.) brachten City scheinbar auf die Siegerstraße, doch Moskau rettete durch die Treffer von Seydou Doumbia (65.) und Bibras Natcho (86./Foulelfmeter) seinen ersten Punkt. City bleibt ebenfalls sieglos (2 Punkte).