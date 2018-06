Berlin (SID) - Handball-Bundesligist Füchse Berlin hat im EHF-Cup ein schweres Los erwischt. Der deutsche Pokalsieger trifft in der 3. Runde des Europapokal-Wettbewerbs auf den HBC Nantes, derzeit Tabellenzweiter der französischen Liga. "Schlimmer hätte es nicht kommen können", kommentierten Trainer Dagur Sigurdsson und Manager Bob Hanning das Los.

Ihr Heimspiel werden die Füchse voraussichtlich am 23. November (17.15 Uhr) in der Berliner Max-Schmeling-Halle austragen. Die Entscheidung fällt im Rückspiel am 29. oder 30. November in Nantes.

2013 war Nantes im Finale des EHF-Cups den Rhein-Neckar Löwen unterlegen gewesen, in der vergangenen Saison scheiterten sie im Viertelfinale am Finalteilnehmer Montpellier. Der HSV Hamburg mit dem schwedischen Vizemeister ISK Kristianstad und die MT Melsungen mit Tatran Presov (Slowakei) erhielten dagegen machbare Aufgaben zugelost.