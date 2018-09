Neu Delhi (AFP) Indien will den immer wieder aufflammenden Grenzkonflikt mit China lösen, dabei aber keine territorialen Kompromisse eingehen. Die Linie gab der neue Sicherheitsberater von Premierminister Narendra Modi, Ajit Doval, am Dienstag in Neu Delhi vor. Beide Seiten sollten sich so schnell wie möglich zusammensetzen und den Grenzkonflikt "freundschaftlich" lösen, sagte er auf einer internationalen Sicherheitskonferenz. "Aber wir werden niemals in der Lage sein, Kompromisse auf Kosten unserer nationalen Sicherheit oder territorialen Integrität zu machen."

