Jerusalem (AFP) Ein 2000 Jahre alter Gedenkstein mit lateinischer Inschrift ist am Dienstag von israelischen Archäologen der Öffentlichkeit präsentiert worden. Die dem römischen Kaiser Hadrian gewidmete Inschrift gibt den Historikern wichtige Hinweise auf die Gründe für den Jüdischen Aufstand in den Jahren 132 bis 136. Der eine Tonne wiegende rechteckige Stein mit Kantenlängen von einem und anderthalb Metern war kürzlich in der Nähe des Damaskustors gefunden worden, einem der acht Zugänge in die Jerusalemer Altstadt.

