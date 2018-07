Montréal (AFP) Ein polizeibekannter Islamist hat nahe der kanadischen Metropole Montréal zwei Soldaten überfahren und dabei einen von ihnen getötet. Einer der Soldaten sei nach dem Attentat seinen Verletzungen erlegen, sagte am Dienstag eine Polizeisprecherin der Provinz Québec. Demnach hatte der 25-jährige Täter die zwei Soldaten am Montag auf einem Supermarktparkplatz der Ortschaft Saint-Jean sur Richelieu überfahren. Der Attentäter flüchtete und wurde am Ende einer Verfolgungsjagd von Polizisten erschossen. Der zweite überfahrene Soldat wurde nur leicht verletzt.

