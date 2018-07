Montréal (AFP) In der kanadischen Stadt Winnipeg hat die Polizei in einem mietbaren Lagerraum die Leichen von vier Säuglingen entdeckt. Es handele sich um Neugeborene, die zum Todeszeitpunkt gerade erst auf der Welt waren, sagte Polizeisprecher Eric Hofley am Dienstag. Die Polizei habe Ermittlungen aufgenommen und befrage mehrere Personen. Die Todesursache sei bei allen vier Babys unklar. Die Polizei habe keine Idee, wohin die Ermittlungen führen würden, sagte Hofley.

