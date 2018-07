München (dpa) - Die Piloten der Lufthansa weiten ihre Streiks heute auf Langstreckenflüge aus. Von 06.00 Uhr bis kurz vor Mitternacht will die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit zusätzlich zu Kurz- und Mittelstrecken auch Interkontinentalflüge der Lufthansa bestreiken. In Frankfurt stellt Europas größte Airline den Langstreckenflugverkehr fast vollständig ein. In München sollten etwa die Hälfte der Flüge starten. Insgesamt streicht Lufthansa nun 1511 Flüge, betroffen sind etwa 166 000 Passagiere.

