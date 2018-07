Istanbul (AFP) Bisher sind nach Angaben Ankaras noch keine kurdischen Peschmerga-Kämpfer aus dem Nordirak über die Türkei nach Syrien gereist. Die Peschmerga müssten noch die Grenze der Türkei zur umkämpften nordsyrischen Kurdenstadt Kobane passieren, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Dienstag dem Nachrichtensender NTV. Es bestehe noch Diskussionsbedarf, erklärte Cavusoglu, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Der Minister hatte am Montag gesagt, die Türkei werde den Peschmerga erlauben, die Kurden in Kobane zu unterstützen.

