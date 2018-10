New York (AFP) Der bekannte Designer Oscar de la Renta ist Berichten zufolge gestorben. Der US-dominikanische Modeschöpfer sei mit 82 Jahren gestorben, berichtete US-Medien am Montagabend (Ortszeit) unter Berufung auf seine Familie. Er starb demnach in seinem Haus in Kent im Bundesstaat Connecticut. Zunächst blieb unklar, woran der legendäre Modeschöpfer starb, bei ihm soll aber schon vor vielen Jahren Krebs diagnostiziert worden sein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.